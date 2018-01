Irmão de Daniel diz não acreditar em crime comum O médico oftalmologista João Francisco Daniel, irmão do prefeito de Santo André Celso Daniel (PT), disse que os desdobramentos das investigações do caso, com o pedido de quebra de sigilo bancário do petista e a retomada pela imprensa de denúncias a respeito da gestão, têm como objetivo desviar a atenção da população da brutalidade do assassinato. Ele também disse duvidar de que se trate de um crime comum. Francisco Daniel rebateu o que chamou de "ilações inaceitáveis". A principal delas refere-se a uma denúncia feita à Polícia Federal (PF) em 1998 pelo então candidato a prefeito de Santo André Celso Russomano, derrotado por Daniel por larga margem de votos. Hoje deputado federal pelo PPB, Russomano acusou o oftalmologista de ter enviado para os Estados Unidos US$ 89 mil entre 1999 e 2000. O deputado viu na transação indícios de operações irregulares ligadas à prefeitura. O inquérito, ainda não concluído pela PF, deu origem a um pedido de quebra de sigilo bancário e telefônico de Celso Daniel, do amigo e ex-assessor Sérgio Gomes da Silva e do sócio dele, Ronan Maria Pinto. De acordo com Francisco Daniel, o dinheiro, enviado para a agência do Banco Sudameris em Miami, refere-se à venda de um imóvel no litoral paulista. Ele afirmou que a operação foi totalmente regular, comprovada por meio de recibos e registrada na declaração do Imposto de Renda (IR). Garantiu que a transação não teve nenhuma relação com a prefeitura. "Não vou admitir que haja ilações entre minha vida particular e a do meu irmão. São vidas completamente diferentes. Isso é um absurdo", disse Franscico Daniel. "Essa acusações são eleitoreiras. Na época, fizeram de tudo para tentar derrubar o Celso." O oftalmologista afirmou que o dinheiro enviado para os EUA se destinava a uma poupança e atribuiu a escolha do país à maior confiabilidade do sistema financeiro. Ele também declarou não temer uma eventual quebra do sigilo bancário. "Seria até bom, pois, certamente, receberia um atestado de idoneidade." O oftalmologista também afirmou discordar da hipótese levantada pela namorada do prefeito, Ivone de Santana, sobre o motivo do assassinato. "Não acredito em crime urbano", assegurou. Francisco Daniel evitou comentar a relação do irmão com Silva, principal testemunha do seqüestro, mas deixou claro que não tem muita simpatia pelo empresário. "Desconheço que na minha família alguém tenha contato com esse senhor", afirmou. "Nem sabia que ele era amigo do meu irmão."