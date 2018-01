Irmão de Carli Filho assumirá vaga na Assembleia do PR O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Valdir Rossoni (PSDB), convocou hoje o suplente Bernardo Guimarães Ribas Carli (PSDB) para tomar posse no cargo de deputado estadual nos próximos 15 dias, em razão de licença do titular Osmar Bertoldi (DEM).