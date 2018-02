Irmão de Campos visita famílias prejudicadas

"Vamos juntar esforços para trabalhar no sentido de reparar os danos das seis casas", afirmou Antonio Campos ao Broadcast Político, serviço da Agência Estado de notícias em tempo real. Ele evitou falar sobre as divergências envolvendo a propriedade do Cessna Citation usado pelo candidato e disse que só os advogados do PSB devem se pronunciar sobre o assunto. A Polícia Federal suspeita que empresas sem lastro financeiro ou com endereços fantasmas custearam o pagamento de uma dívida de R$ 1,7 milhão para a compra do jatinho. Antonio Campos ressaltou que não ofereceu pagamento de indenização para os moradores. "Eduardo é mais uma vítima", justificou.

Além da visita às famílias prejudicadas, Antonio Campos esteve no Ministério Público Federal (MPF) para ter acesso às investigações sobre o acidente. Segundo ele, a possibilidade de um drone meteorológico da Aeronáutica ter causado a queda da aeronave é "uma das linhas mais fortes da investigação", já que um aparelho do gênero está desaparecido, havia alerta para o uso de drones na região no dia do acidente e há imagens circulando na internet, que comprovariam que o equipamento esteve no ar naquele dia. "A possibilidade é real e não está descartada", revelou.