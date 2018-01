Irmão de Campos vai aguardar relatório final para se pronunciar

RECIFE - Irmão do ex-governador e ex-presidenciável Eduardo Campos, o advogado Antonio Campos afirmou, nesta segunda-feira, 26, através de nota, que só irá se pronunciar após a divulgação oficial das conclusões dos inquéritos civil e criminal que apuram as causas da queda do Cessna 560 XL, que matou Eduardo Campos e mais seis pessoas, no dia 13 de agosto.

Na nota, ele afirma que a coletiva convocada pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), realizada nesta tarde, "não traz conclusões finais". De acordo com o Cenipa, os pilotos do jato não fizeram o trajeto previsto nem tinham habilitação específica para pilotar a aeronave.

Antonio Campos frisa que somente após a divulgação oficial das conclusões dos inquéritos civil e criminal, que ainda não ocorreu, e, após acesso completo ao relatório e das investigações do Cenipa, divulgadas nesta segunda, "terá "uma visão mais global do caso".

Confira a nota, na íntegra:

"Com referência à reunião e coletiva convocada pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), realizada hoje, à tarde, que não traz conclusões finais, tenho a registrar o seguinte:

Após a divulgação oficial das conclusões dos inquéritos civil e criminal, que ainda não ocorreu, e, após acesso completo ao relatório e das investigações do Cenipa, divulgadas hoje, irei me pronunciar sobre as causas do acidente que vitimou meu irmão Eduardo Campos, que venho acompanhando desde o início, estando devidamente habilitado nos autos dos inquéritos, pois teremos uma visão mais global do caso".