Irmão de Campos agradece apoio e diz que luta continua

Ele ainda acrescentou que toda a família faz parte de uma luta política no Nordeste. "Uma luta muito antiga que continua pela morte de Eduardo e vai continuar através de outros candidatos por um Brasil mais democrático e mais justo. Era isso que Eduardo sonhava e foi por isso que ele lutou até os últimos minutos", completou. Ele repetiu as palavras do irmão e pediu que o povo não desista do Brasil.

Antônio Campos falou ainda da comoção da classe política em torno da morte do irmão. Segundo ele, "hoje cessam as divergências políticas". Sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antigo aliado, afirmou que, mesmo com as "divergências momentâneas", permanece a amizade.