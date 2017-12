Irmã é braço direito de Aécio no governo de Minas Gerais Quando Aécio Neves, em 1982, foi surpreendido com um convite do avô, Tancredo, para que largasse a vida no Rio e o acompanhasse durante a campanha ao governo de Minas, sua irmã mais velha, Andréa Neves da Cunha, era uma dedicada militante de esquerda. Algo natural para os irmãos que cresceram em meio a reuniões políticas e disputas eleitorais. Mas, ao contrário do irmão, Andréa preferiu atuar nos bastidores. E desde que o tucano assumiu o Palácio da Liberdade, em 2002, tornou-se seu braço direito e principal conselheira. No começo, atuou como uma espécie de "executiva" na organização do governo. Depois concentrou seu papel na coordenação do direcionamento dos gastos com publicidade. Jornalista por formação, Andréa preside o Grupo Técnico de Comunicação Social, vinculado à Secretaria de Governo. Apenas para a administração direta - que não inclui as empresas estaduais -, o valor da verba publicitária que consta no Orçamento para 2007, aprovado pela Assembléia, é de R$ 27,853 milhões. Não há nada ilegal nessas atividades. Além delas, Andréa preside o Serviço Voluntário de Assistência Social e se empenha com extremo cuidado em preservar a imagem do irmão. "Ela foi ocupando cada vez mais espaço e passou a ser a guardiã da imagem dele", opina o sociólogo Rudá Ricci, crítico observador do governo estadual. "Ela tem uma discrição externa, porque internamente é uma das pessoas mais temidas e respeitadas no governo Aécio", avalia Ricci. Andréa, diz ele, é tão respeitada quanto o vice-governador, Antônio Augusto Anastasia, tido como o "gerentão" da administração. No meio acadêmico e nas redações, a jornalista - que participou da fundação do PT e das Diretas Já - foi apontada como responsável por uma suposta política de cerceamento da imprensa mineira pelo Palácio da Liberdade, o que o governo nega. Pessoas próximas confirmam que Andréa nunca ocupou função decorativa. "Aécio é o marketing, a sedução, a capacidade de ser popular. Andréa é o alter ego, sua consciência, sua bússola. Aécio é a cigarra, Andréa é a formiga", define o diretor de teatro Pedro Paula Cava. Procurada pelo Estado, Andréa não quis se manifestar.