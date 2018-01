Irmã do senador Eunicio Oliveira é baleada em casa

FORTALEZA - A irmã do senador Eunício Oliveira (PMDB), Dena Oliveira, e o marido dela, José Maria, foram baleados, nesta terça-feira, 30, na casa onde moram na cidade de Lavras da Mangabeira, a 417 quilômetros de Fortaleza. O motorista do casal, conhecido por João Beato, encontrado morto no local, é apontado como autor dos disparos. A Polícia suspeita que ele tenha cometido suicídio após balear os patrões.

Dena foi atingida com um tiro no peito, e o marido alvejado no ombro. Os dois estão em estado grave no Hospital de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, e devem ser transferidos para Fortaleza.

Dena Oliveira é ex-prefeita de Lavras da Mangabeira, terra natal dela e do irmão. No último domingo, 28, o vice-prefeito da cidade, Isac Damaso dos Santos, de 28 anos, foi encontrado morto num quarto de hotel, na cidade. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira, 25.

A polícia ainda aguarda laudo pericial sobre a causa da morte do vice-prefeito. E não divulgou se os dois crimes têm alguma relação.

Eunicio Oliveira concorreu ao Governo do Ceará nas ultimas eleições e perdeu para o petista Camilo Santana (PT) numa disputa muito acirrada.