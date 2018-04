Iris Rezende garante eleição no 1º turno

O ex-governador Iris Rezende (PMDB), de 74 anos, foi reeleito prefeito de Goiânia. Com 99,51% das urnas apuradas, o candidato tinha 472.319 votos (74,15% dos válidos), bem à frente de Sandes Júnior (PP), que teve 100.335 votos (15,76% dos válidos). O PMDB conquistou a prefeitura também da segunda maior cidade do Estado, Aparecida de Goiânia. Com 99,8% das urnas apuradas até as 23h30 horas de ontem, Maguito Vilela (também ex-governador de Goiás) tinha 81,11% dos votos, 63% a mais do que o segundo colocado Marlúcio Pereira (PTB), que teve 18,11% dos votos. Vilela nem esperou o fim da contagem para festejar. "Tenho vínculos com Aparecida há 38 anos."