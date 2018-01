IR pode dominar reunião de líderes partidários sobre segurança A reunião de líderes da base governista e da oposição com os presidentes da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), e do Senado, Ramez Tebet (PMDB-MS), nesta terça-feira, para debater propostas na área da segurança pública deve transformar-se numa discussão sobre a medida provisória do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). O líder do PT na Câmara, Walter Pinheiro (BA), vai pedir que o assunto seja incluído na pauta do encontro com o argumento de que o Congresso precisa fechar uma posição contrária ao aumento da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) para empresas prestadoras de serviço previsto na MP. ?A discussão não pode ser deixada de lado, porque o Congresso precisa reagir a mais esse golpe do governo e alterar a medida provisória que elevou a contribuição social?, disse Pinheiro. A nova alíquota da CSLL vem sendo defendida pelo secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, porque o governo precisa de uma fonte de recursos para compensar parte da perda de receita pelo fato de a tabela do IRPF ter sido corrigida em 17,5%. Para substituir a proposta defendida pela área econômica, dirigentes partidários chegaram a discutir, em encontro com o presidente Fernando Henrique Cardoso, a elevação do IOF ou da CPMF. Mas essa idéia foi rejeitada por Fernando Henrique. O presidente considera que o novo índice da CSLL é a melhor hipótese apresentada até agora. ?Quem não tem cão caça com gato?, disse o presidente na sexta-feira na Granja do Torto. E desafiou o Congresso a apresentar uma outra saída. ?Se o Congresso acha que essa forma não é boa, me dê outra saída?, disse. Para o líder do PT, o governo não precisa aumentar a carga tributária. Pode remanejar recursos do orçamento ou cortar gastos em investimentos. Segundo o presidente do PMDB, deputado Michel Temer (SP), não há outra solução a não ser o corte de despesas previstas no orçamento de 2002. ?O aumento de imposto, além de ser impopular, pode não se justificar juridicamente, porque elevação de tributos só pode ocorrer em caso de perda de receita?, disse Temer. ?E a nova tabela não pode ser encarada como perda de receita e sim atualização da tabela do IRPF?. Tanto o PMDB quanto o PT querem que a MP seja alterada para retirar do texto o aumento de 2 pontos porcentuais da alíquota da contribuição social das empresas prestadoras de serviço. ?Isso é uma indecência?, disse Walter Pinheiro, que já conseguiu apoio do relator do projeto que corrigiu a tabela do IRPF, deputado Benito Gama (PMDB-BA), às emendas para modificar a medida provisória. Uma das emendas estabelece que a alíquota de 27,5% que incide sobre salários acima de R$ 2.115 mensais será reduzida para 25% em janeiro de 2003, como determina a Lei 9.887. Segundo Pinheiro, a MP do imposto de renda não prevê a volta da cobrança da alíquota de 25%,