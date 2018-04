IPTU paulistano vai ser reajustado em 6,45%

"Não estamos falando de um aumento no IPTU. É um reajuste", afirmou Kassab. O prefeito ressaltou ainda que o imposto é uma das fontes de recursos do município, que deverá ter um orçamento de R$ 38,7 bilhões à disposição no ano que vem. O decreto publicado concede desconto de 6% para quem pagar o IPTU à vista, até a data de vencimento da primeira parcela. O reajuste de 6,45% ainda incidirá sobre as multas aplicadas a quem fraudar o tributo ou deixar de pagá-lo nas datas corretas. Cerca de um terço dos imóveis da capital - quase um milhão de casas e prédios - está isento do IPTU, conforme informou a Secretaria Municipal de Finanças. Donos de imóveis com valor venal menor que R$ 73.850 não precisam pagar o imposto municipal.

Paulistanos que vivem em imóveis atingidos por enchentes podem requisitar a isenção ou um desconto no imposto que poderá chegar a R$ 20 mil. O benefício deverá ser pedido nas subprefeituras. Também estão atualmente isentos aposentados e pensionistas, sociedades culturais, associações de bairro e agremiações esportivas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.