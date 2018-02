IPT vai definir situação de imóveis no local do acidente O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, disse nesta quinta-feira, 14, que um laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) a ser divulgado nas próximas horas vai indicar se os moradores poderão ou não voltar para as suas casas no local onde ontem caiu o avião que transportava o então candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, e mais seis pessoas. Segundo Barbosa, a prefeitura quer ter certeza de que não há riscos para os moradores retornarem às residências atingidas por destroços do avião. Cerca de 50 pessoas tiveram que deixar suas casas.