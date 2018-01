Ipea: falta de trabalho é o maior problema para pobres De todos os problemas sociais carregados pela população mais pobre do Brasil, a falta de acesso ao trabalho é, hoje, o maior deles. São pessoas com baixo nível de educação, pouca renda e perspectivas de futuro menores ainda. Ontem, no lançamento oficial do Índice de Desenvolvimento Familiar (IDF) - apresentado com exclusividade pelo Estado no último domingo -, o economista Ricardo Paes de Barros, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), criador do índice, reconheceu que essa é hoje uma característica importante da pobreza brasileira. ?É um grupo que terá dificuldade de se beneficiar do crescimento econômico. Podemos ter resolvido, ou quase, a questão da habitação, os filhos podem estar na escola, bem alimentados, recebendo atendimento de saúde, com água tratada e eletricidade, mas não se melhorou o acesso a bons postos de trabalho?, afirmou Paes de Barros. O IDF foi criado pela equipe do Ipea para analisar o grau de pobreza das famílias que fazem parte do Cadastro Único, um levantamento nacional que registra todas as famílias do País que têm renda per capita inferior a meio salário mínimo, estejam elas no programa Bolsa Família - aquelas que têm renda ainda menor, de R$ 120 per capita - ou não. Para medir o quão pobres são os mais pobres do Brasil, o índice analisa escolaridade, vulnerabilidade, acesso ao trabalho, renda, desenvolvimento infantil e condições de moradia. A partir da próxima semana, todos os dados do IDF estarão disponíveis para que as prefeituras possam olhar cada família do seu município. Ali, com nome e endereço, estarão disponíveis todas as respostas dadas pela família sobre cada problema. ?Se há um programa de saneamento, poderemos ver no cadastro onde estão as famílias que mais precisam?, diz Lúcia Modesto, secretária de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.