IPCA sobe e fecha outubro em 0,75%; acumulado do ano é de 4,38%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - inflação oficial utilizada pelo governo - fechou outubro em 0,75%, em uma alta de 0,3 ponto percentual em relação a setembro, quando ficou em 0,45%.

Segundo o IBGE, no acumulado do ano, o índice está em 4,38%, perto do centro da meta do governo para 2010, que é de 4,5%.

O acumulado do ano também é maior que o registrado no mesmo período de 2009, quando o IPCA ficou em 3,5%, levando-se em conta o período que vai de janeiro a outubro.

Nos últimos 12 meses, o índice foi de 5,2%, também acima dos 4,7% registrados entre setembro deste ano e outubro de 2009.

Os alimentos e as bebidas tiveram a alta mais intensa em outubro, com 1,89% contra 1,08% no mês anterior. Isto representa 0,43 ponto percentual, ou 57% do IPCA do mês.

Goiânia, com 1,13%, foi a região metropolitana com a maior inflação em outubro, enquanto o Rio de Janeiro teve a menor alta de preços pelo IPCA (0,42%). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.