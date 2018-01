IPCA fica praticamente estável em março, a 0,79%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - indicador de inflação utilizado pelo governo - foi de 0,79% em março, ficando praticamente estável em relação à variação de fevereiro, que foi de 0,8%, segundo informou nesta quinta-feira o IBGE.

O acumulado do IPCA em 2011 está em 2,44%, acima dos 2,06% verificados no mesmo período do ano passado. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 6,3%, mais alta do que nos 12 meses imediatamente anteriores (6,01%).

A taxa de março também foi mais alta do que no mesmo mês de 2010, quando ficou em 0,52%.

Segundo o IBGE, os preços dos alimentos, que tiveram diminuição em seu ritmo de alta em fevereiro, voltaram a subir de forma significativa em março, aumentando 0,75%.

Já o grupo transporte registrou alta de 1,56% em março, a maior variação no mês.

Fortaleza foi a capital com maior variação no IPCA em março, com 1,49%. O menor índice regional foi registrado em Salvador (0,33%).

O IBGE informou ainda que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ficou em 0,66% em março, acima do resultado de fevereiro (0,54%). O acumulado do ano está em 2,16%, abaixo dos 2,31% verificados no mesmo período de 2010. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.