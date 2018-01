IPCA de fevereiro tem leve baixa em relação a janeiro

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), taxa de inflação oficial do governo, teve variação de 0,8% em fevereiro, segundo informou nesta sexta-feira o IBGE.

O resultado foi pouco inferior ao de janeiro, que foi de 0,83%, e levemente superior ao de fevereiro de 2010, que havia sido de 0,78%. O IPCA acumulado em 2011 é de 1,64%, acima do verificado no mesmo período do ano passado (1,54%).

Considerando os últimos 12 meses, o IPCA fica em 6,01%, valor semelhante aos 12 meses imediatamente anteriores (5,99%).

A maior fatia do IPCA de fevereiro foi do grupo educação, com alta de 5,81% e contribuição de 0,41 ponto percentual no índice, ou 51%.

Segundo o IBGE, o aumento de 6,41% nas mensalidades dos cursos de ensino formal teve a maior contribuição individual no índice, com 0,31 ponto percentual.

Os demais grupos apresentaram variações inferiores às de janeiro, exceto os artigos de residência, despesas pessoais e comunicação.

O grupo alimentos, considerado por especialistas um dos "vilões" da inflação em 2010, teve desaceleração, passando de 1,16% em janeiro para 0,23% em fevereiro. Neste grupo, as carnes tiveram a maior queda em fevereiro, ficando com -2,81%. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.