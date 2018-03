Investimentos do PAC serão mantidos em 2009, diz Lula

No primeiro pronunciamento do ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vão ser mantidos os investimentos do governo em 2009. "Já avisei a (ministra-chefe da Casa Civil), Dilma (Rousseff), que não vai faltar dinheiro às obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Vamos até investir em mais obras, que o Brasil precise para continuar crescendo". Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Após as férias, Lula diz que continua otimista e que este é o momento para o Estado provar sua hegemonia no cenário internacional. "O Brasil precisa se preparar, porque acabada a crise, quem estiver preparado ganha o jogo", disse nesta segunda-feira, 12, na abertura de uma feira de couros e calçados em São Paulo. Ao final do discurso, o presidente voltou a negar que fará pacotes econômicos. "Tenho medo de repetir os erros do passado, criando pacotes que podem fracassar. Vou fazer medidas pontuais de acordo com necessidades de cada setor." Lula destacou ainda que é de interesse dos países ricos fazer o máximo para acabar com a crise. "Todos os países sabem que a crise não pode durar muito tempo, pois corremos o risco de ter uma convulsão social."