Investimento no Minha Casa chega a R$ 200 bi, diz Dilma O governo federal já aplicou cerca de R$ 200 bilhões no programa "Minha Casa, Minha Vida" e, com isso, mais de 1,5 milhão de famílias tiveram acesso a moradia. "Esse é um investimento que estimula a economia, movimenta a construção civil e gera mais empregos", disse nesta segunda-feira, 27, Dilma Rousseff no programa semanal de rádio Café com a Presidenta. "Logo, logo vai ter muito mais gente realizando esse sonho, porque, além dessas casas que foram entregues, já contratamos a construção de mais 1,7 milhão de casas por todo o Brasil", ressaltou a presidente.