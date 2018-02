Investimento em saúde supera o da Copa, compara Dilma A presidente Dilma Rousseff disse nesta quinta-feira , 19, que os investimentos para a realização da Copa do Mundo em 2014 são menores do que em outras áreas, como em saúde. "O investimento em equipamentos de saúde vem crescendo para aumentar a estrutura básica", afirmou ela, em entrevista a rádios de Mato Grosso. Dilma está em Rondonópolis para a inauguração do trecho da Ferronorte que vai ligar a cidade a Itiquira.