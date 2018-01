Investimento em geradores não livrou empresas de prejuízo A indústria brasileira investiu, mas continua dependendo da rede elétrica para manter-se em atividade e não tem como evitar prejuízos diante de cortes no fornecimento de energia como o desta segunda-feira. "As empresas adquiriram geradores para complementar sua capacidade de produção, não para serem auto-suficientes em geração", afirma o diretor de Infra-Estrutura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Pio Gavazzi. Segundo ele, depois do apagão desta segunda, os empresários tendem a ficar ainda mais desconfiados em relação ao sistema, especialmente por se tratar de um problema que se repete. Gavazzi reforça ainda que o blecaute não tem relação com o racionamento, mas é uma situação muito similar à que ocorreu em 1999. "Não dá para eles virem de novo com desculpa, como a de que caiu um raio em Bauru, como foi dito há dois anos. É preciso fazer uma análise séria do sistema para corrigir as falhas." Embora tenha comprado ou alugado geradores para driblar o racionamento, a indústria automobilística é um dos setores que não conseguem manter a linha de montagem em funcionamento. Nesta segunda-feira, a produção foi totalmente paralisada nas fábricas da Volkswagen, Fiat, General Motors, Ford e DaimlerChrysler instaladas nas cidades atingidas pelo apagão. Só duas delas divulgaram os prejuízos. A Volks deixou de produzir 320 veículos e 300 motores nas unidades de São Bernardo e Taubaté (SP) e Resende (RJ). Na Fiat de Betim (MG), deixaram de ser fabricados 180 carros. Grandes siderúrgicas também não estão preparadas para um blecaute. A produção da Usiminas em Ipatinga (MG) parou por cerca de duas horas e meia. A empresa não informou quanto deixou de produzir no período, mas afirmou que a parada não afetou os equipamentos. A Companhia Belgo-Mineira deixou de produzir em torno de 600 toneladas de fio máquina. A Usina de João Monlevade (MG) ficou parada por quatro horas. A Votorantim dispensou funcionários uma hora antes do horário normal. Já a Cosipa informou que não houve paradas na Usina de Cubatão (SP), pois priorizou o abastecimento de dois altos-fornos e equipamentos essenciais. Os escritórios, porém, ficaram sem energia. O blecaute também afetou pouco a CSN, que tem sistema de geração própria.