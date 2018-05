Investigado, presidente do TRE-MT se afasta do cargo O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (TRE-MT), Evandro Stábile, e o juiz eleitoral Eduardo Jacob, suspeitos de integrarem um suposto esquema de venda de sentenças, decidiram pedir afastamento dos cargos até o fim das investigações conduzidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os dois são investigados no inquérito.