Investigação sobre Fundação Sarney continuará, diz MP

"Eu desconheço oficialmente essa decisão de fechar a fundação, mas, se ela realmente for extinta, os procedimentos continuarão a tramitar e as responsabilidades continuarão a ser investigadas", afirmou Sandra. Em julho, a promotora concluiu a análise das contas de 2004 a 2007 da entidade e anunciou sua intervenção - que não ocorreu até hoje porque os representantes da fundação procuraram o MP e prometeram que, em novembro, os integrantes do Conselho Curador seriam substituídos. "Diante disso, resolvemos aguardar."

O Ministério Público Federal (MPF) informou que o anunciado fechamento da fundação não altera as investigações que estão em curso. Desde agosto, o procurador da República no Maranhão, Regis Richael Primo da Silva, investiga o desvio de recursos públicos da fundação. O processo já tem 17 volumes e apura o destino dos recursos da Petrobras no projeto cultural da entidade criada por José Sarney. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.