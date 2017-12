Investigação do setor elétrico no Rio terá desdobramento

A ação penal da Operação Lava Jato que investiga o setor elétrico, em andamento na 7.ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, está na reta final. A estimativa é de que a sentença em primeira instância seja dada até julho. O caso terá desdobramentos, com a possibilidade de abertura de novos processos. Em uma das frentes, serão investigados novos crimes de cartel e fraude em licitação na construção da usina nuclear Angra 3 – que foi alvo da 16.ª fase da Lava Jato, chamada Radioatividade.

Um dos indicativos de que haverá repercussões foi a recente criação de uma força-tarefa do Ministério Público Federal no Rio, que irá aprofundar as investigações de crimes de corrupção na Eletronuclear.

Ex-governador. O grupo especial também atuará em outros desdobramentos da Lava Jato que sejam remetidos ao Rio pelo Supremo Tribunal Federal. Entre eles, o suposto esquema de propina na reforma do estádio do Maracanã, detalhado em delações de executivos da empreiteira Andrade Gutierrez. O ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) é citado por ter supostamente recebido pagamento do consórcio responsável pela reforma, composto por Andrade Gutierrez e Odebrecht. Ele nega as acusações.

Membros da diretoria da Eletronuclear citados em depoimentos de executivos da Andrade Gutierrez devem ser investigados nessa nova etapa devido ao suposto recebimento de propinas no esquema das obras de construção de Angra 3. Foi apontado o superintendente de Construção da Eletronuclear, José Costa Mattos, afastado do cargo após ter sido envolvido nas acusações. Houve menções também ao superintendente de Gerenciamento de Empreendimentos, Luiz Messias, e ao diretor técnico Luiz Soares.

Outro ponto da investigação que ainda deve ser aprofundado é o suposto cartel e a fraude na licitação das obras de montagem eletromecânica na usina, a segunda fase da obra de Angra 3. Nos depoimentos, executivos da Camargo Corrêa narraram uma espécie de acerto entre as empresas que formavam os dois consórcios vencedores da licitação. A obra de montagem havia sido dividida em dois lotes e a combinação foi pela sua fusão com rearranjo da participação das empresas. O esquema foi confirmado posteriormente em delação da UTC Engenharia e da Andrade Gutierrez.

O caso envolve a Andrade Gutierrez, Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correa, Empresa Brasileira de Engenharia (EBE), Techint Engenharia e Construções e a UTC Engenharia, todas integrantes do consórcio que tocava as obras de montagem de forma conjunta.