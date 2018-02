Investidores contrataram avaliação, diz Austin à Serra A agência de classificação de risco Austin Rating reagiu ontem à afirmação do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), de que estaria ?preocupada com especuladores internacionais?. Serra ficou irritado com a empresa em razão do anúncio de que a nota de crédito do governo do Estado será rebaixada se o Congresso aprovar mudanças nas regras de pagamentos de precatórios. O mesmo acontecerá com o ?rating? da Prefeitura de São Paulo.