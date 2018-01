Invasores negam ação planejada na Câmara Os participantes do quebra-quebra promovido na terça-feira por manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) negam que tenham participado de uma ação planejada. Nos depoimentos tomados até o momento, todos alegaram que idealizaram participar de uma manifestação pacífica e que teriam reagido a uma ação violenta da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. As negativas aconteceream mesmo diante da veiculação da notícia de que um DVD, apreendido pela Polícia Legislativa com manifestantes, mostra que a invasão foi planejada e premeditada. A fita mostra que, dias antes da invasão, manifestantes estiveram na Câmara em pequenos grupos como turistas e filmaram as dependências da Casa, elaborando um roteiro para a invasão. A informação é do delegado-chefe da 2ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, em Brasília, Antônio Coelho, que participou das autuações e tomou depoimentos dos acusados em conjunto com a Polícia Legislativa. Bruno Maranhão, principal líder do MLST e dirigente do PT, declarou à polícia que não estava presente no momento da depredação e que, quando chegou, tentou acalmar os ânimos. Há casos extremos como o da manifestante Franciele Denísia Assêncio, que foi filmada quebrando equipamentos da Câmara dos Deputados. Ela negou ter participado de qualquer depredação, mesmo depois de assistir às imagens. Mas, segundo o delegado, a exemplo do caso de Franciele, as filmagens do circuito interno da Câmara mostram que foi dos manifestantes a iniciativa de partir para o confronto. Os depoimentos dos policiais legislativos que tentaram conter a depredação seguem a mesma direção. Eles afirmam que os manifestantes já desceram dos ônibus buscando pedras e partiram, em seguida, para virar o Uno e empurrá-lo contra a porta de entrada. "Segundo agentes que estavam no local, alguns manifestantes chegaram a gritar frases como ´vamos matar esse pessoal´. Nesse momento, os policiais legislativos que ainda tentavam conter os manifestantes receberam ordem de recuar", relata a delegada Ingrid Lúcia Ramm, que também acompanhou a tomada de depoimentos. Os 537 adultos presos após a depredação foram autuados por dano ao patrimônio público, formação de quadrilha (teriam se reunido para cometer um crime) e corrupção de menores (teriam praticado um crime diante de menores). Os crimes Bruno Maranhão e outros dois líderes do movimento - David Pereira da Silva e Arildo Joel da Silva - também responderão pelo crime de tentativa de homicídio. Os três foram responsabilizados por agressões a integrantes da Polícia Legislativa. Arildo é acusado de ter atingido com uma pedra a cabeça do coordenador de logística do departamento de Polícia Legislativa da Câmara, Normando Fernandes, ferindo-o gravemente. Quase metade do grupo era composta por mulheres, além de dez menores de doze anos e 32 com idade entre 12 e 17 anos. Destes, 27, cujos pais foram detidos, foram encaminhados para um abrigo em Brasília. Os manifestantes, presos em flagrante, têm direito de pedir à Justiça para responder as acusações em liberdade.