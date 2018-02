Invasores não saem de fazenda de Dantas A Fazenda Rio Cristalino, em Santana do Araguaia (PA), arrendada pela Agropecuária Santa Bárbara, do banqueiro Daniel Dantas, não será desocupada tão cedo, segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, que invadiu a área com 600 agricultores no começo da semana passada. A Santa Bárbara ingressou com liminar de reintegração de posse do pasto, mas o pedido ainda não foi despachado pela Vara Agrária de Marabá. O clima é tenso na região.