Invasores dizem que só deixam a Câmara após negociar MP Um dos líderes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) que invadiram a Câmara dos Deputados, Marcos Praxedes, disse que o grupo que está na Câmara é formado por cerca 300 pessoas vindas da Bahia, de São Paulo e Minas Gerais que vieram a Brasília para reivindicar a revogação da medida provisória que impede a vistoria em terras ocupadas e mais dinheiro para reforma agrária. Praxedes disse que seus integrantes eles só sairão depois que várias comissões deles terão negociado com parlamentares. Segundo ele, o MLST surgiu em 1995, como dissidência do Movimento dos Sem-Terra (MST), e é ligado ao PSOL e ao PSTU. Há parlamentares do PSOL, entre eles como o deputado federal Babá (PA), tentando negociar com o grupo, que continua no Salão Verde da Câmara. Enquanto os invasores do MLST ocupam o Salão Verde da Câmara, no plenário da Casa os líderes partidários estão condenação à invasão e às cenas de vandalismo registradas, com a destruição de praticamente todos os objetos expostos numa exposição sobre meio ambiente. Plenário condena invasão Os líderes da minoria, José Carlos Aleluia (PFL-BA), do PFL, Rodrigo Maia (RJ), do governo,Chinaglia (SP), e do PT, Henrique Fontana, manifestaram solidariedade ao presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP) e ao deputado Inocêncio Oliveira (PL-PE), que está presidindo a sessão , quanto a medidas de segurança que venham a tomar. Todos foram unânimes no sentido de que o momento não é de alimentar divergências, mas de união em defesa do Legislativo. E sustentaram que, independentemente de quem tenha cometido a violência na casa, deve ser punido dentro da lei. Os líderes reforçaram, também, a necessidade de continuar trabalhando e votando as matérias da pauta. Discordando dessa tônica geral, o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) defendeu a imposição de limites e a prisão dos invasores. Já Raul Jungmann (PPS-PE), fez um apelo para que a direção da Camara desista da idéia de convocar tropas da Polícia do Exército (PE) para garantir a segurança da Câmara, lembrando que, no período da ditadura, o Exército invadiu a casa em apoio ao fim das liberdades democráticas.