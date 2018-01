Invasores da Câmara começam a ser transferidos para presídio Por decisão da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, os mais de 500 militantes do MLST (Movimento de Libertação dos Sem-Terra) presos por invasão e depredação da Câmara dos Deputados serão transferidos diretamente do Ginásio Nilson Nelson para o Presídio da Papuda e não passarão mais no Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito. Cerca de 50 dos presos foram levados para a Papuda em dois ônibus da Polícia Militar. Lá, ficarão em um pavilhão novo ainda não inaugurado, o Núcleo de Custódia Provisória. Segundo o coronel PM Antonio Serra, comandante do Policiamento Regional Metropolitano do Distrito Federal, os sem-terra não terão contato com os presos condenados que se encontram na Papuda, um presídio de segurança máxima. Já chegaram ao presídio 42 dos presos, 30 que estavam no ginásio e 12 líderes do MLST que estavam na 2ª Delegacia de Polícia. De acordo com o coronel Serra, a Secretaria de Segurança decidiu transferir os presos diretamente para a Papuda, porque as condições no ginásio são muito desconfortáveis e seria melhor evitar que os sem-terra passassem uma segunda noite como a de ontem, quando dormiram em cadeiras e arquibancadas do ginásio, com poucos agasalhos contra o frio e condições precárias de higiene.