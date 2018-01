Invasores começam a desocupar a Câmara Os cerca de 300 manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) que invadiram o Salão Verde da Câmara, causaram tumulto, confronto com seguranças e ferimentos em várias pessoas, começam a deixar o prédio do Congresso, atendendo a um apelo feito pelo fundador e integrante da direção do MLST, Bruno Maranhão, que iniciou negociações com o presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), que ameaçava "prender todos". Os manifestantes vão-se concentrar agora no gramado em torno do Congresso e esperar que Maranhão anuncie o resultado da conversa com Aldo. Na primeira negociação que teve com Aldo, Maranhão se comprometeu a acalmar os manifestantes.