Invasão foi fruto de treinamento sistemático, diz comandante O comandante do Policiamento Regional Metropolitano do Distrito Federal, coronel Antonio Serra, disse nesta quarta-feira não ter dúvidas de que a invasão e o quebra-quebra na Câmara dos Deputados, ontem, foi fruto de um "treinamento sistemático" de integrantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST). Durante a revista dos ônibus que transportaram os manifestantes e da bagagem deles, foi encontrada uma fita de vídeo na qual, segundo o coronel, os militantes treinavam ações de invasão e de confronto. "Era como um treinamento. Os líderes convencem a massa de participarem de ações como essa. É como se eles estivesses certos. Provavelmente prometem coisas em troca para que eles participem desse tipo de ação", disse o coronel Serra. Segundo ele, ainda há 496 presos no Ginásio Nilson Nelson, que serão levados em grupos de 50 para o Instituto Médico Legal, onde serão submetidos a exames de corpo de delito. Em seguida, os militantes, presos em flagrante no início da noite de ontem serão levados para o Núcleo de Custódia Provisória do Presídio da Papuda.