Invasão do MST foi um "despudor", diz Paulo Delgado O deputado petista Paulo Delgado (MG) afirmou hoje que a invasão da fazenda da família do presidente Fernando Henrique Cardoso pelos sem-terra, no sábado, foi "uma infâmia e um despudor". Até agora o PT, como um todo, vinha condenando a invasão, mas ninguém tinha adotado ainda linguagem tão dura quanto a de Paulo Delgado. Segundo o deputado, houve na ação uma "invasão de privacidade". Ele afirmou ainda que nenhum movimento social e político moderno "pode ter o despudor de achar que tem o direito de assentar-se na cama de alguém". Fotografias e imagens de televisão feitas na sede da fazenda mostraram os sem-terra acomodados sobre sofás e mexendo nos lençóis da cama de Fernando Henrique.