Invasão do MST a pedágios no PR dá prejuízo de R$ 3,1 mi A invasão do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) em 25 das 27 praças de pedágio do Paraná nos últimos dois dias gerou prejuízo de R$ 3,166 milhões, segundo cálculos da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). O montante inclui desde danos materiais até a perda de receita devido à liberação da cobrança de pedágio aos usuários durante os dois dias de ocupação. O MST realizou as invasões na última terça-feira e deixou os pedágios aos poucos na última quarta. O diretor regional da ABCR no Estado, João Chiminazzo Neto, entende que as praças de pedágio se tornaram alvo do MST devido à "complacência" do governo do Paraná com relação às invasões, já que em casos anteriores houve até desobediência a ordens judiciais de desocupação. Em nota, Chiminazzo lamentou o novo episódio envolvendo o MST. Desde 2003, quando o atual governador, Roberto Requião (PMDB) foi eleito para seu primeiro mandato, com o mote "pedágio: baixa ou acaba", as praças foram invadidas sete vezes pelo MST.