Invasão da Câmara dificulta reforma agrária, diz Alencar O vice-presidente José Alencar condenou a ação dos representantes do Movimento de Libertação dos Trabalhadores Sem-Terra (MLST) que, na tarde da última terça-feira, dia 6, invadiram e destruíram parte da Câmara. "Tenho certeza de que eles prestaram grandes desserviços à causa da reforma agrária", desabafou. "A reforma agrária que desejamos é uma reforma agrária sadia", disse Alencar, que considera "desonesta" a acusação de que o governo deu dinheiro para entidades como o MLST, patrocinando, em última instância, a quebradeira que se viu na Câmara dos Deputados. "Isso é um despropósito. Não há nada disso", reagiu Alencar, ao ser lembrado que o uso de dinheiro público para esta finalidade estava discriminado na prestação de contas da entidade e havia comprovações de que recursos da União registrados no Sistema Integrado de Administração Financeiro (Siafi) chegaram aos cofres do MLST, que os usaram para mobilizar militantes e organizar a invasão. "Houve verba para uma entidade, não tem nada a ver com uma coisa daquelas", comentou. "Depois que aconteceu, as pessoas fazem uma ligação. Mas a verdade é que não tem absolutamente nada que possa ligar uma coisa à outra. Seria desonesto ligar uma coisa à outra. Não tem sentido. É uma ilação absolutamente despropositada." Reeleição Alencar também não acredita que este episódio possa prejudicar a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição porque ele "repudiou" o que aconteceu. Para o vice-presidente, que já foi ministro da Defesa, o fato de Lula ter recebido o líder do MLST e dirigente do PT, Bruno Maranhão, em seu gabinete, no Planalto, não significa que Lula endosse este tipo de ação. "Ele não recebe lideranças ligadas apenas aos movimentos sindicais. Ele recebe as lideranças representativas da sociedade brasileira como um todo", justificou José Alencar, que acredita na reeleição do presidente, mas prefere não se colocar como candidato a vice na chapa, repetindo a dobradinha de 2002. Alencar lembrou que se desincompatilizou , deixando o Ministério da Defesa, apenas para não ficar impedido de se candidatar. "Não fiz para ser candidato. Mas, para não entrar numa situação de não poder sê-lo. Porém, eu não sou candidato a nada, ainda que esteja pronunciando o verbo no presente do indicativo." Ele não quis responder se aceitaria continuar na vice se Lula o convidasse. "Aí já é uma conjectura, uma hipótese e não posso raciocinar sob hipótese." O vice-presidente acredita na reeleição do presidente, mas não quis fazer comentários sobre o fato de o novo governo vir com uma bancada muito menor no Congresso. "Vejo com muito otimismo (segundo mandato), porque a questão da governabilidade advém naturalmente, tendo em vista a boa causa, e podem estar certos que o presidente Lula é uma boa causa nacional", avisou. Acrescentou que Lula "é um cidadão de bem" e que o Brasil nunca esteve tão prestigiado no mundo inteiro como agora."