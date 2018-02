Inundações matam ao menos 78 no sul da Rússia

Um porta-voz da corporação afirmou que há 67 vítimas fatais apenas na cidade de Krymsk, após uma média de 2 meses de chuva cair por algumas horas na região do Mar Negro, onde está situada Sochi, sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014.

A fonte disse ainda que 11 morreram em Novorossiisk e na cidade costeira de Gelendzhik.

Imagens de TV mostraram as ruas inundadas e as pessoas subindo nos telhados.

"Há muitos carros virados, até grandes caminhões. Paredes de tijolos foram levadas pela água", disse por telefone o morador local Vladimir Anosov, de Novoukrainsky.

"As pessoas estão nas ruas, estão perdidas sobre o que fazer. Helicópteros estão sobrevoando, eles estão evacuando as pessoas das áreas inundadas. As inundações são muito, muito grandes. A polícia aconselha as pessoas a escolherem rotas alternativas", disse ele.

Novorossiisk, que abrange o maior porto da Rússia no Mar do Norte, interrompeu os embarques de petróleo, disse um porta-voz da operadora de oleoduto Transneft. O porto também suspendeu as exportações de grãos.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)