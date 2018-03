Intrigas da Corte

Quando um presidente brasileiro escolhe alguém para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, a expectativa do indicado (ou indicada) é ser aprovado. A última vez que o Congresso rejeitou uma indicação foi em 1894, não aprovando um ex-médico do Exército e escritor cuja experiência judicial se resumia a uma passagem por um tribunal militar durante a Guerra do Paraguai, de 1865 a 1870.

Luiz Fachin, ex-procurador de Estado e especialista em direito de família, está melhor qualificado. Mas em 12 de maio ele foi submetido a um exaustivo interrogatório pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado como jamais ocorreu com algum outro candidato, pelo menos até recentemente.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.