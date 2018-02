Intriga não prejudicará trabalhos, diz presidente de CPI O presidente da CPI do Cachoeira, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), não acredita que a briga entre PT e PSDB, na comissão, possa prejudicar o andamento dos trabalhos. "Não pode e não vai inviabilizar os trabalhos", disse o senador. De um lado, os tucanos acusam os petistas de estarem focando as investigações apenas no governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), com o objetivo de desviar as atenções do julgamento do processo do Mensalão no Supremo Tribunal Federal, e de outro, o PT rebate e quer aprofundar as investigações do esquema montado em Goiás.