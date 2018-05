Interventor assume prefeitura no Paraná O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), decretou ontem intervenção no município de Paranaguá, cumprindo ordem judicial. A acusação é de que o prefeito José Baka Filho (PDT), candidato à reeleição, descumpriu ordem judicial e deixou de pagar precatórios trabalhistas de mais de 10 anos. O governador nomeou como interventor o procurador do Estado Marco Antônio Lima Berberi, que deve assumir o cargo hoje. O prazo de intervenção é o necessário para que se cumpram as ordens judiciais de pagamento. O prefeito não foi encontrado para comentar a decisão.