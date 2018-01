Internet reproduz 'batalha' entre Herman e Gilmar no TSE

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode levar à cassação da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer, é claro, não passou batido pelos internautas. Nesta quinta-feira, 8, a hashtag #HermanxGilmar, em referência ao relator do processo e ao presidente da corte, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Se nas sessões Herman Benjamin parece ser voto vencido, com a sinalização de que quatro ministros devem votar contrários a sua relatoria, na internet o ministro virou ídolo. E venceu a "batalha" criada pelos internautas com Gilmar Mendes.

Herman Benjamin ainda ñ leu a 1ª pag. e está destruindo os Min. divergentes, tá lindo. hahahaha. #HermanXGilmar #HermanXOResto Admar Gonzaga — Patrícia Maciel (@patyarqt) 8 de junho de 2017

Gilmar Mendes ñ aguenta ouvir Herman Benjamin por 10 seg sem interromper. Ele sente necessidade de se justificar o tempo todo.#HermanXGilmar — Patrícia Maciel (@patyarqt) 8 de junho de 2017

Gilmar, pelo amor de Deus, meu filho, deixa o Herman votar!!!! #HermanXGilmar — Paula Bicudo (@pbicudo) 8 de junho de 2017

Quando recomeça o teatro no TSE? Digo teatro do julgamento, pq a briga #HermanXGilmar é real. Vale a pena ver p Min.Tabajara irritado. — Patrícia Maciel (@patyarqt) 8 de junho de 2017

Teve gente defendendo, até, a ida de Herman para o Supremo Tribunal Federal (STF). Na composição do TSE, três ministros também fazem parte do Supremo, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Rosa Weber.

#HermanXGilmar HERMAN NO STF !. DESTRÓI ELES HERMAN. FAZ UM TWITTER Q EU QUERO TE SEGUIR pic.twitter.com/h1duxZBwje — Edy.SOffical (@Edy_SOfficial) 8 de junho de 2017

Com os internautas saindo em defesa do relator, as críticas caíram principalmente sobre o presidente do TSE. Mas outros ministros foram alvo do "julgamento virtual": os posicionamentos de Napoleão Nunes e dos recém nomeados pelo presidente Michel Temer, Tarcísio Vieira e Admar Gonzaga, também foram criticados - principalmente, o deste último.

#HermanXGilmar O povo já tem um lado pra chamar de seu, no #TSE. #XôGilmar#CassaTSE — eduardo guagliardi (@eduguagliardi) 8 de junho de 2017

Desde a primeira sessão, na terça-feira, o julgamento foi marcado por um embate entre Gilmar e Herman. O relator, que tem usado um antigo posicionamento do presidente do tribunal para justificar seu voto, tem sido interrompido dezenas de vezes por Gilmar - segundo a Coluna do Estadão, só no primeiro dia foram 28 vezes -, mas já mostrou ser um adversário à altura. Em meio ao clima de tensão, os ministros também trocam elogios e, mais de uma vez, Herman citou uma "amizade de 30 anos" com Mendes.

Nesta sexta-feira, 9, os ministros retomam o julgamento que pode cassar o presidente. A expectativa, porém, é de um placar de 4 a 3 para livrar Temer da condenação - com os votos de Gilmar Mendes, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira e Napoleão Nunes.

Após três dias de julgamento, Herman Benjamin apontou que vai pedir a cassação da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer ao afirmar que houve abuso de poder político e econômico durante a campanha de 2014.