Em enquete no Facebook o jornal O Estado de S.Paulo perguntou aos leitores em quem votariam se fossem senadores. Taques ficou em 1º lugar (41%). Randolfe Rodrigues (PSOL), que retirou na quinta-feira a candidatura, em 2º (29%). Favorito na Casa, Renan ficou em último na internet (3% dos votos). As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.