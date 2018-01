Internautas comentam a prisão de José Dirceu

A prisão de José Dirceu pela 17ª fase da Operação Lava Jato, nesta segunda-feira, 3, é um dos assuntos mais comentados no Twiiter. O ex-ministro Chefe da Casa Civil do governo Lula foi o princpal alvo da Operação, batizada de Pixuleco e teve prisão preventiva decretada pelo juiz federal Sérgio Moro, que conduz as investigações.

Dirceu está sendo investigado por suposto recebimento de propinas disfarçadas na forma de consultorias, por meio de sua empresa, a JD Assessoria e Consultoria, já desativada. Foram presos também o irmão do ex-ministro, Luiz Eduardo Oliveira e Silva, que era sócio na empresa de consultoria e seu ex-assessor Roberto Marques, conhecido como Bob. Eles serão transferidos ainda nesta segunda-feira para Curitiba, sede da Lava Jato.