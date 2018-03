Internautas aprovam decisão de investigar denúncias de Valério contra Lula

A decisão do Ministério Público Federal de investigar o suposto envolvimento do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva no escândalo do mensalão foi recebida com aprovação, e algumas ressalvas, por internautas. Pelo Twitter, usuários defendem a apuração das denúncias feitas por Marcos Valério, de que o esquema também pagou despesas pessoais do petista.

Outros, no entanto, pedem que o Judiciário também investigue o chamado mensalão mineiro, caso revelado durante a CPI dos Correios, em 2005. Apesar de ter acontecido quatro anos antes do escândalo petista, o caso que envolve o deputado tucano Eduardo Azeredo chegou depois ao Judiciário. A denúncia foi recebida somente em 2009.