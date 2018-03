Internado no domingo, Sarney tem infecção respiratória

São Paulo - O senador José Sarney (PMDB-AP), internado desde a madrugada de domingo, 28, tem uma infecção respiratória aguda, segundo boletim médico divulgado no começo da manhã desta segunda-feira, 29. O hospital informou que o quadro é estável, mas o senador continuará na unidade até sua "completa recuperação".

Sarney, de 83 anos, chegou ao UDI Hospital, em São Luís (MA), com diagnóstico inicial de "processo infeccioso agudo" e foi submetido a exames. De acordo com o boletim, o senador apresenta boa resposta ao tratamento. A assessoria de imprensa do senador informou que Sarney pode receber alta médica ainda nesta segunda.

Em 2012, Sarney ficou internado por dez dias depois de ser submetido a um cateterismo e a uma angioplastia.

Com informações da Agência Senado