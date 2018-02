Internado desde domingo, senador do DEM entra em coma

O senador Jonas Pinheiro (DEM-MT) está em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Amecor, em Cuiabá (MT), onde foi internado após sofrer parada cardiorrespiratória na noite de domingo. De acordo com o último boletim médico divulgado nesta terça-feira,12, o quadro é grave e o senador respira com a ajuda de aparelhos. Houve piora no quadro renal e o senador necessita de terapia hemodialítica. Jonas Pinheiro é diabético há 23 anos. O próximo boletim médico deverá ser divulgado por volta das 13 horas (horário de Brasília). O senador Paulo Paim (PT-RS), presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), manifestou solidariedade a Jonas Pinheiro na reunião de hoje do colegiado. Jonas Pinheiro, de 67 anos, está em seu segundo mandato como senador e, entre outras comissões, é integrante da CDH.