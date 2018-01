O senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA), de 79 anos, está internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, em São Paulo. ACM deu entrada na unidade na última quinta-feira, 14, para fazer exames de rotina, segundo a assessoria dele. O senador sofre de problemas renais, diabetes e é cardíaco. Ele pode receber alta na terça-feira, 19.