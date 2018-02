Internada, Roseana vira alvo de pedido de cassação

Os partidos alegam que a governadora teria incorrido em infidelidade partidária, uma vez que assumiu o governo com votos obtidos quando então fazia parte de outra legenda. Roseana ficou em segundo lugar no pleito de 2006, mas foi empossada no cargo em abril deste ano após a cassação de Lago. O vice João Alberto está no comando do Maranhão, já que Roseana foi submetida ontem à cirurgia. Em abril, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) já rejeitou um pedido de cassação do mandato de Roseana.

Segundo informações do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde está internada a governadora licenciada do Maranhão, ela deve ser transferida da UTI para um quarto ainda hoje. De acordo com boletim médico, Roseana está "consciente e seu quadro de saúde é considerado ótimo". Porém, ainda não há previsão de alta.