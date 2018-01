Internada em SP, ministra passará por exames de rotina

A ministra deu entrada no hospital localizado na zona sul da capital nos primeiros minutos desta quinta-feira. Segundo boletim médico, divulgado nesta madrugada, o estado da paciente é estável e ela deve passar por exames de rotina nas próximas 24 horas.

Na manhã de ontem, Miriam passou mal e chegou a ser atendida no Instituto do Coração (Incor) do Distrito Federal, com um quadro de pressão alta.

Como já tinha exames agendados no Sírio Libanês, a ministra decidiu antecipar o check-up. A paciente está sob os cuidados da equipe do médico Roberto Kalil Filho, o mesmo que atende a presidente Dilma Rousseff.