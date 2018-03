Interino diz que é candidato a governador do DF

Wilson Lima exerce o cargo de governador interinamente há pouco mais de um mês, quando assumiu no lugar do então vice-governador, Paulo Octávio (ex-DEM), renunciou ao cargo. Octávio havia substituído o então governador, José Roberto Arruda (ex-DEM), que estava preso e licenciado e, recentemente, foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), acusado de infidelidade partidária.

O governador interino confirmou a candidatura ao conversar com jornalistas após encontro com deputados distritais, aos quais entregou mensagem do Executivo que propõe reajustes de até 15% nos salários de cerca de 15 categorias profissionais.