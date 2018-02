Interino assume pasta dos Transportes, mas PR resiste O Palácio do Planalto informou no início da noite de ontem que o atual secretário executivo do Ministério dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, será o ministro interino da pasta até que o substituto de Alfredo Nascimento seja nomeado. Segundo informações da assessoria do Planalto, não há prazo para que essa definição ocorra. O Planalto informou ainda que a presidente Dilma Rousseff aceitou o pedido de demissão de Alfredo Nascimento, feito ontem à tarde, em "caráter irrevogável".