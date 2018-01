Intelectuais são contra Estatuto de Igualdade Social O debate sobre a questão da promoção da igualdade racial ganhou na quinta-feira nova amplitude. À tarde, no gabinete do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), ele e o presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), receberam um documento que se opõe de forma veemente aos projetos de lei de cotas raciais e do Estatuto da Igualdade Racial, que tramitam no Congresso. Entregue pela antropóloga Yvonne Maggie, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e pelo militante negro José Carlos Miranda, do Movimento Negro Socialista, o texto é assinado por 114 pessoas, a maioria pesquisadores acadêmicos. Eles argumentam que, em vez de acabar com a discriminação, os projetos podem acentuá-la. ?Corremos o risco de dividir a Nação brasileira entre brancos e negros?, disse a antropóloga durante a conversa com os parlamentares. Leia a íntegra da reportagem na edição desta sexta-feira do Estado. Entre os signatários do documento figuram alguns dos mais respeitados nomes nos departamentos de ciência política e antropologia do País, tais como Eunice Durhan, Luiz Werneck Vianna, Maria Hermínia Tavares de Almeida, Oliveiros Ferreira, Wanderley Guilherme dos Santos, além de artistas como Caetano Veloso, Ferreira Gullar, Moacyr Góes e Zelito Viana.