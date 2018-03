Integrantes do PT são barrados em inauguração de Serra

Os integrantes do PT chegaram por volta das 10h15 em um ônibus fretado, que ficou parado no acostamento da Anchieta por meia hora. O veículo vazio acabou autorizado a entrar, mas os petistas permaneceram no acesso à obra. Eles carregam bandeiras vermelhas do partido e alguns vestem camisetas da legenda com broches em forma de estrela, símbolo do PT. O início da cerimônia da entrega do Trecho Sul está previsto para o meio-dia de hoje.

Os petistas são do Diretório de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O presidente do partido no município, Wanderley Salatiel, tem em mãos um convite para o evento que diz ter recebido por e-mail do secretário estadual dos Transportes, Mauro Arce. "A obra é aberta ao povo. Não podem nos barrar", afirmou Salatiel. De acordo com o líder, o grupo veio comemorar a entrega do trecho do Rodoanel e prestigiar o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT). "A obra tem verba do governo federal. É justo que participemos dessa cerimônia. Não viemos tumultuar."

Além da Força Tática, há no acesso ao evento ao menos 30 carros da Polícia Militar (PM) e um efetivo estimado em 150 policiais. Segundo os PMs, o bloqueio do grupo ocorreu por "ordens superiores".