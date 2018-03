Integrantes do MST são despejados em Agudos-SP Cerca de 40 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) foram despejados hoje da fazenda Geada, em Agudos, no interior de São Paulo. A área tinha sido invadida no final de fevereiro e a Justiça local determinou a reintegração de posse em favor dos proprietários.